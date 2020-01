Lazio, per l'attacco c'è "mister x": ad un passo l'arrivo della quarta punta dall'estero

Richiesta accolta. Simone Inzaghi avrà un altro attaccante a disposizione, almeno fino al termine della stagione. La Lazio nelle ultime ore, dopo la cessione in prestito di Berisha al Fortuna Dusseldorf, avrebbe chiuso per una quarta punta in arrivo dall’estero. Il “mister x” esperto, ma con grande voglia di mettersi in gioco andrebbe a completare il reparto, composto già da Immobile, Caicedo, Adekanye e Correa. Quest’ultimo in mattinata ha effettuato gli esami presso la clinica Paideia per l’infortunio al polpaccio, accusato nel secondo tempo contro la Roma. In attesa di un comunicato ufficiale sulle condizioni del “Tucu”, è alto il rischio che si tratti di una ricaduta che potrebbe tenerlo lontano dai campi per altri 20 giorni. Lo scorso 5 dicembre, al termine della gara vinta contro il Brescia in trasferta, l’argentino aveva lamentato per la prima volta un fastidio al soleo. Un infortunio che lo ha costretto ai box per ben 16 giorni, fino ai quarti di coppa Italia contro il Napoli in cui è stato impiegato nella ripresa.

