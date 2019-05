Disastro Wallace: regala il 2-1 all'Atalanta e fa l'autogol del 3-1

Ultimo aggiornamento: 17:15

E pensare che Inzaghi lo aveva difeso per rilanciarlo: «Non dimenticatevi che ha sempre dato tutto e si era infortunato per la Lazio a San Siro. Ora è tornato a buon livello». Wallace fa il bis dopo Marassi da titolare in campo ed è subito un disastro. Gioca tutto il secondo tempo fra i fischi di un Olimpico frustrato, dopo aver regalato all'Atalanta il pareggio e poi il raddoppio. E' decisamente il personaggio del match in negativo, il brasiliano. E' distratto, presuntuoso col pallone e deleterio nel risultato di volerlo giocare. Rinvia male il tiro di Freuler, poi lascia a Zapata tutto il tempo di girarsi in area e infilare Strakosha. Nel raddoppio orobico regala goffamente a Gomez la palla e finisce strisciando in area. Infine conclude con l'autogol sul corner. Infierisce da solo su stesso, Wallace, c'è poco altro da dire. Magari, durante la gara, i fischi a ogni suo tocco, il pubblico li avrebbe potuti evitare, ma adesso guai a presentarsi col brasiliano in finale. Quest'antipasto di Coppa finisce indigesto, Wallace di sicuro ha perso il posto. E ormai non c'è più dubbio, anche per un discorso ambientale, che a fine stagione sarà ceduto.