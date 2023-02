Lazio, l'Atalanta resta un incubo all'Olimpico: Zappacosta e Hojlund firmano lo 0-2. Biancocelesti sesti e fischiati

Due gol e sorpasso in classifica. Zappacosta e Hojlund regalano il terzo posto all’Atalanta schienando una Lazio in difficoltà tradita dagli errori sotto porta di Immobile. I bergamaschi, imbattuti dal 2017, si confermano un incubo all’Olimpico, mentre Sarri mastica amaro. La sua squadra rallenta ancora, per la quarta gara di fila tra campionato e coppe non vince e perde pure Romagnoli e Zaccagni per Salerno, il primo per infortunio e il secondo per squalifica.

Immobile spreca e l’Atalanta certifica il dominio con Zappacosta

È proprio un primo tempo da mal di denti quello della Lazio contro l’Atalanta. I biancocelesti sembrano iniziare concentrati e al 17’ sfiorano anche il gol con Immobile. Dallo spreco del capitano davanti a Musso parte lo show degli ospiti, imprendibili per i biancocelesti. Tra le ripartenze di Hojlund e l’imprevedibilità di Lookman (che prende anche una traversa), serve il miglior Provedel per arginare le avanzate atalantine. Al 23’ però il numero 94 non può nulla sul destro a giro di Zappacosta che toglie le ragnatele del sette. Un gol che legittima il dominio degli ospiti. La Lazio invece soffre. Perde Romagnoli per un problema muscolare al flessore della coscia sinistra eppure nel finale ci riprova con il destro a giro di Zaccagni (ammonito, salterà la prossima), ma Musso si supera. Nessun problema invece per il portiere argentino sulla debole punizione di Milinkovic, ultima emozione di un primo tempo nervoso.

Hojlund chiude i conti nella seconda frazione. Fischi dell'Olimpico

Pronti via, la seconda frazione inizia frenetica come la prima. La Lazio sfiora il vantaggio ancora conche però davanti al portiere spreca ancora, stavolta col sinistro. Il capitano sbaglia ancora e deve ringraziare Provedel se praticamente sul capovolgimento di fronte Hojlund non segna il raddoppio dopo aver bruciato tutta la retroguardia biancoceleste. Sarri inserisce, ma la manovra pian piano perde efficacia. L’Atalanta invece resta vigile e al 65’ raddoppia. Proprio Lazzari non arriva su un passaggio die lascia una prateria a Lookman. Quest’ultimo ringrazia e serve un assist comodo per il tap-in diche vale il raddoppio. Un duro colpo per i biancocelesti che da lì crollano non riuscendo più a impensierire la squadra di Gasperini. Solo fischi dall'Olimpico.