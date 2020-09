Live Lazio-Atalanta dalle 20:45 diretta: probabili formazioni e numeri della partita

E' il recupero della prima giornata: Lazio-Atalanta, la nuova classica della serie A. Stasera in scena all'Olimpico due squadre che si sono affrontate 104 volte nella loro storia: 29 sono le vittorie biancocelesti, 35 quelle bergamasche e 40 i pareggi. L'ultimo confronto nella Capitale è finito 3-3, con una grandiosa rimonta della squadra di Inzaghi, sotto di tre reti, che è riuscita a riacciuffarla grazie alla doppietta di Immobile e alla rete di Correa: entrambi stasera saranno titolari. A giugno invece è stata la Dea a ribaltare la partita (3-2). La Lazio non vince contro i nerazzurri dal gennaio del 2017, da quel momento, in 6 confronti, 3 pareggi e 3 sconfitte.

L'arbitro sarà Maresca della sezione di Napoli. Per 13 volte ha diretto la Lazio e il bilancio è positivo: 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Sarà una partita importante anche per Simone Inzaghi, chiamato ad invertire una tendenza personale non certo delle migliori: il tecnico non ha mai vinto al debutto all'Olimpico, collezionando 2 pareggi e altrettante sconfitte. Non sarà facile contro una squadra che, alla prima apparizione in campionato, è andata a vincere 4-2 sul campo del Torino. La Lazio arriva invece della convincente affermazione di Cagliari (0-2) con reti di Marusic (6 gol totali con la maglia biancoceleste addosso) e di Immobile: Ciro invece ha toccato quota 131.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport (canale 251).



LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. All. Gasperini.

ARBITRO: Maresca.



Ultimo aggiornamento: 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA