Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: Inzaghi conferma l'undici di Cagliari

Ultimo aggiornamento: 11:11

All'Olimpico va di scena il recupero della prima giornata di campionato tra Lazio e Atalanta. E' una sfida tra due squadre ambiziose chiamate a un campionato di primo piano a conferma di quanto fatto nelle passate stagioni. Inzaghi non avrà Luiz Felipe, Vavro e nemmeno l'ultimo arrivato Hoedt. Si va verso lo stessa formazione che ha sconfitto Cagliari. Gasperini schiera tra i pali Sportiello, mentre in difesa tornano gli squalificati Djimsiti e Romero, con il primo che completerà il reparto assieme a Toloi e Palomino.(3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. All. Gasperini