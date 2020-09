Ultimo aggiornamento: 23:04

STRAKOSHA 5Para solo coi piedi su Zapata e sulla testata facile di Toloi. Non può nulla sui 4 centri dell’Atalanta. Inerme.PATRIC 5Passa la palla a Gomez sul terzo gol, nella ripresa gli lascia lo spazio per mettere il poker all’incrocio. Limitato.ACERBI 5,5Non fa mai passare Zapata. Pesano però anche i suoi errori su Gosens al centro e sul dribbling di Papu-gol. Solo.RADU 5Devia male la sponda di Hateboer. E’ in difficoltà in ogni contropiede dell’Atalanta. Vecchietto.LAZZARI 5Lascia crossare troppo facilmente prima Gomez e poi Gosens. In avanti la passa, quando deve calciare. Pauroso.MILINKOVIC 5,5Non fa nulla. Rinvia male la palla di testa sul terzo gol, si riscatta solo con l’assist della bandiera. Inconsistente.LEIVA 5Spesso è in ritardo negli interventi, sbaglia passaggi, ci prova debole dalla distanza. Compassato.LUIS ALBERTO 5Prova a inventare qualcosa, anche di testa, poi sale il nervosismo e si spegne ogni inventiva. Isterico.MARUSIC 5Si lascia sovrastare da Hateboer, sbaglia ancora la diagonale sul raddoppio. Prende in faccia Sportiello al volo. Sbadato.CAICEDO 7Fa sponde, lotta. Entra con tutta la palla in porta nella ripresa, fa un tacco per Ciro pazzesco. Gli viene negato un rigore netto. Incontenibile.IMMOBILE 5,5Viene murato nelle prime occasioni, poi colpisce la traversa nella mischia. Si divora il gol sul fondo nella ripresa. Sfortunato.CATALDI 5,5Prova a dare ordine, aiuta, ma non dà nessuna marcia in più alla squadra. Utile.BASTOS 5,5Entra, fa falli, ma non ha particolari problemi.DJAVAN ANDERSON n.gESCALANTE n.g.AKPA AKPRO n.g.INZAGHI 5Sa di non avere ancora la vera Lazio eppure pretende di giocarsela con l’Atalanta a viso aperto. Finisce malissimo. Presuntuoso.MARESCA 4,5Lascia correre tutto, pure qualche evidente fallo. Vede una simulazione al posto del rigore su Caicedo. Confuso.SPORTIELLO 6,5Chiude alla grande su Marusic ed è puntuale anche in altri interventi.TOLOI 7Non fa passare nessuno, è sempre attento su Immobile. Anticipa in scivolata.PALOMINO 6,5Non si muove molto dalla difesa all’Olimpico, ma così è sicuro.DJIMSITI 6Fa qualche fallo di troppo, ma alla fine riesce a cavarsela.HATEBOER 7Sua la sponda per il primo centro dell’Atalanta, poi un’altra zampata al volo.FREULER 6,5Lotta e annienta Luis Alberto, lo fa innervosire a centrocampo.PASALIC 6,5Si vede poco, ma fa parecchio lavoro sporco.GOSENS 7E’ un treno sulla fascia. Segna il vantaggio e fa l’assist del bis.MALINOVSKYIGOMEZ 7,5Doppietta e tanti colpi di classe. Il secondo centro all’incrocio da standing ovation.ZAPATA 6,5Trova un avversario tosto come Acerbi, è in difficoltà sul piano fisico.GASPERINI 7Non aggredisce subito la Lazio, ma la annulla e poi approfitta di ogni minimo errore difensivo.