Inzaghi balla sulle punte, contro l'Atalanta uno tra Caicedo e Correa andrà in panchina

Un po’ avanti, un po’ indietro. Il balletto delle punte continua senza sosta. Inzaghi quasi sfoglia la margherita. Decidere chi schierare, non è facile. Mai come questa volta il tecnico è indeciso su chi puntare dal primo minuto tra Immobile, Correa e Caicedo. Per l’esclusione di Marassi, bomber Ciro sembra essere nettamente in vantaggio, ma le sorprese, anche in vista della finale di coppa Italia (al momento l’obiettivo più importante) per risparmiare energie e non rischiare nulla, possono essere dietro l’angolo. Le riflessioni nella testa dell’allenatore sono parecchie. Il centravanti della Lazio scalpita per giocare, soprattutto per tornare a segnare. L’ultima rete è datata sette aprile, il giorno che l’attaccante mise a segno il rigore contro il Sassuolo. Dopodiché, nulla. Diversi assist, qualcuno non sfruttato a dovere, tanti pali e traverse, ma nessun gol. Non è solo questo. Dal due marzo, data del derby, ad oggi, sono passati ben sessantatre giorni nei quali il capocannoniere della Lazio ha messo a segno appena tre gol: due dal dischetto e uno su azione a Firenze, con la Fiorentina. Pochi per uno come lui. Un’astinenza che sta lasciando qualche strascico nell’umore del giocatore, ma allo stesso tempo tanta voglia di mettersi in mostra e regalarsi uno splendido finale di stagione.In allenamento, Ciro sta dando tutto, tanto che qualcuno dello staff tecnico, scherzando, gli ha detto di non esagerare. Lui tira dritto e con l’Atalanta, se non ci saranno cambiamenti, guiderà l’attacco. Da decidere il partner. Ieri, durante le prove tattiche, è stato testato Caicedo, l’uomo del momento. L’ecuadoriano è in stato di grazia, ma allo stesso tempo resta una scelta difficile perché lì dietro, è vero che torna Luis Alberto, ma non c’è Milinkovic-Savic, e servirebbe un altro che inventi gioco e regali magie. Una chiave tattica importante perché la difesa dell’Atalanta sembra soffrire la velocità, i tocchi di prima e rapidi inserimenti. E per questo motivo uno come Correa servirebbe eccome. Da qui la difficoltà di scegliere. In un primo momento, Inzaghi era stato allettato dalla possibilità di schierarli tutti e tre insieme, incluso lo spagnolo come mezzala, ma è un assetto che non è mai stato provato. Troppo rischioso. Probabile che si parta con Immobile e una staffetta tra Caicedo e Correa.L’altro grande dubbio è sulla fascia, ma l’allenatore pare aver trovato il guizzo giusto: confermare Romulo a destra e spostare Marusic a sinistra. Per il serbo-montenegrino sarebbe la prima volta. Una scelta, anche questa, non semplice, visto che Durmisi è rientrato in gruppo e, tecnicamente, sarebbe lui il sostituto dello squalificato Lulic. Ma evidentemente il danese ancora non dà ampie garanzie fisiche e tecniche. Oggi nella rifinitura si scioglieranno le riserve, ma il più è fatto. In mezzo Leiva e Parolo, mentre dietro ci sarà Acerbi al centro della difesa con la conferma di Bastos a sinistra e Luiz Felipe a destra. La buona prova di Wallace a Genova ha fatto venire qualche dubbio allo staff tecnico, ma alla fine Inzaghi sembra orientato a confermare la retroguardia che piace a tutti e che ha dato maggiori sicurezze. In ballo c’è pure Patric, ma l’italo-brasiliano è in vantaggio sui compagni di squadra. Proseguono a lavorare in maniera differenziata Radu e Milinkovic-Savic. Per loro si prospetta una convocazione per la prossima sfida col Cagliari.