​Lazio, aspettando rinforzi, Inzaghi sposta Lulic a destra

Ha provato Lulic sulla fascia, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio nel primo allenamento dell’anno ha testato il bosniaco sulla corsia opposta rispetto a quello che occupa abitualmente. Una specie di piano b, aspettando rinforzi dal mercato di gennaio. Con l’uscita di Caceres, assente alla seduta odierna e ormai prossimo al trasferimento al Parma, restano solo Patric e Marusic i laterali a disposizione sulla corsia di destra, che al momento non hanno convinto. Intanto, la squadra ha iniziato a lavorare in vista degli ottavi di coppa Italia contro il Novara, in programma sabato all’Olimpico alle ore 15. Nel centro sportivo di Formello si sono rivisti Berisha e Durmisi, che sembrano aver smaltito i rispettivi fastidi muscolari. Se daranno garanzie nei prossimi allenamenti, Inzaghi potrebbe schierarli dal primo minuto. © RIPRODUZIONE RISERVATA