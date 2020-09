© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è un po’ d’ansia in casa Lazio in vista dell’inizio del campionato. Per carità, mancano ancora tanti giorni, ma il buongiorno si vede dal mattino. A Frosinone Luiz Felipe ha subito una brutta entrata da Kastanos, che ha costretto Inzaghi a sostituirlo dopo 8’ di gioco. In stampelle e con una vistosa fasciatura, all’uscita dallo Stirpe il brasiliano ha voluto rassicurare tutti, ma in realtà gli esami di ieri in Paideia hanno evidenziato una brutta distorsione alla caviglia destra. Starà fuori un mese circa. Nell’ultima amichevole sono stati risparmiati Milinkovic e Luis Alberto: il serbo è stato fermato per un affaticamento, ma l’inguine spinge ad avere tutte le cautele del caso; piccola botta alla caviglia per lo spagnolo. Entrambi verranno valutati già oggi, ma a breve dovrebbero comunque rientrare in campo, assicurano dallo staff medico. Così come Adekanye, bloccato prima della partenza di Auronzo, dopo alcuni valori alterati nelle Igm relative al Coronavirus. Attese anche notizie su Marusic, sparito dai radar da qualche giorno. Anche perché adesso si lavora seriamente sulla lista e ci sarà più di un escluso (anche eccellente, vedi Lulic al riguardo). Oggi la ripresa degli allenamenti nel centro sportivo: sono sulla via del rientro, ma ancora ai box Vavro (problema muscolare) e Cataldi a centrocampo.