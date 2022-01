Domenica 2 Gennaio 2022, 00:21

Sorriso, pollice in su e tanti saluti alla telecamera dopo aver guidato la livellatrice per spianare il campo. Questa l’ultima cartolina del 2021 calcistico di Ciro Immobile. Alla fine il bomber della Lazio ha fatto un altro miracolo. Con uno scatto in profondità dei suoi ha superato anche il Covid in una sola settimana. La prima positività era arrivata il 21 dicembre alla vigilia della sfida contro il Venezia. Il 29, esattamente otto giorni dopo, Ciro è risultato negativo al tampone molecolare interrompendo così l’isolamento domiciliare. Di nuovo un recupero lampo. Sta diventando una delle specialità della casa per Ciro che giovedì e venerdì scorsi è tornato ad allenarsi alla sua maniera: scatti, spinte, contrasti e proteste per i gol annullati in partitella. Un vero e proprio regalo di fine anno per Sarri e i tifosi della Lazio. Questi ultimi hanno accolto con gioia il ritorno in gruppo del loro beniamino e hanno ricambiato votandolo per la seconda volta consecutiva come miglior calciatore dell’anno appena concluso. «Grazie a tutti, forza Lazio», questa la semplice esultanza del capitano che in finale ha battuto un arrendevole Milinkovic. Al commento scaramantico di Immobile: «Complimenti a Sergej per la vittoria», comparso sotto il sondaggio pubblicato sui canali social del club cinque giorni fa, il Sergente avvertendo la difficoltà della sfida aveva replicato così: «Bomber, è dura contro di te». Ci aveva visto lungo il serbo che si è comunque consolato con la palma del miglior gol del 2021 grazie al sinistro chirurgico contro l’Udinese dello scorso 2 dicembre. Battuto in finale Cataldi, in lizza grazie al gran destro del 2-2 contro il Cagliari. Ora è tempo di guardare avanti e Immobile già freme: «Termina il 2021 con molti traguardi, ma nuove sfide all’orizzonte ci attendono, sempre insieme». Questo il messaggio social dell’attaccante per salutare l’anno passato e dare il benvenuto al 2022, con un riferimento anche alla moglie Jessica Melena.

PRECEDENTI

Il numero 17 ha voglia di tornare ad esultare in campo e ha messo nel mirino l’Empoli, nono in classifica e molto temibile in trasferta con 17 punti in 9 partite. Anche Immobile però non scherza quando vede i toscani: In 7 precedenti ha trovato 5 volte la via del gol, una delle quali proprio all’andata al Castellani col rigore del definitivo 1-3. Va poi considerato il conto aperto dell’ex Scarpa d’Oro con le neopromosse: dal 2010 ad oggi in 44 incontri ha segnato 40 reti. L’ultimo centro risale al 7 novembre all’Olimpico contro la Salernitana. Rimandato a causa del Covid invece l’appuntamento col Venezia, unica squadra dell’attuale Serie A che Ciro non ha ancora trafitto non avendoci mai giocato contro. Un motivo in più per tremare per la squadra di Aurelio Andreazzoli. Intanto all’euforia per il ritorno in campo a Formello si unisce quella per l’arrivo dell’anno nuovo, un momento della stagione in cui Immobile si esalta. Da quando nell’estate del 2016 è approdato nella Capitale il classe ’90 non ha sbagliato un colpo alla prima uscita annuale. L’8 gennaio 2017 all’Olimpico siglò allo scadere il decisivo 1-0 contro il Crotone. L’anno successivo, proprio nel giorno dell’Epifania, toccò il picco di realizzazioni in una singola partita segnando un poker sul campo della Spal. Il 20 gennaio 2019 trafisse il Napoli al San Paolo, anche se non bastò per evitare la sconfitta (2-1). Nel dubbio la settimana precedente aveva già rifilato una doppietta al Novara in Coppa Italia per aprire come si deve il nuovo anno. Doppietta chiama doppietta, così eccolo il 5 gennaio 2020 sigillare al 91’ il sorpasso sul Brescia dopo il vantaggio di Balotelli, mentre lo scorso anno su rigore segnò il momentaneo 1-0 sul campo del Genoa che riprese il match con un guizzo di Destro (1-1). Si avvicina la prima sfida del 2022 e come al solito ci sarà da pagare la tassa “Immobile”. Più che avvisato l’Empoli è già rassegnato.