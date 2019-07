Lazio, 5-2 alla Triestina con doppietta di Caicedo. Cena di squadra ad Auronzo

Sale il livello dei test. Sale il livello della Lazio. Nella terza amichevole del ritiro la Lazo si impone 5-2 contro la Triestina, squadra che milita in Lega Pro, al campo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore. Nell’undici iniziale Simone Inzaghi manda in campo Guerrieri tra i pali. In difesa Vavro, Acerbi e Radu. A centrocampo con l’assenza di Leiva spazio a Cataldi in regia con Luis Alberto e Milinkovic sulle mezzali. Lazzari e Lulic corrono sulle corsie esterne. In attacco si muovono Correa e Immobile. Entrambi finiscono sul tabellino dei marcatori, prima di lasciare il posto nella ripresa a Caicedo, autore di una doppietta, e Adekanye. Sul tabellino dei marcatori finiscono anche Immobile, Correa e Milinkovic. In serata cena di squadra in una pizzeria a pochi passi dall’hotel che ospita la squadra.



