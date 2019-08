Lazio, l'estate è "amichevole": fino a ora 8 vinte su 8 e stasera c'è il Celta Vigo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saluti a Marienfeld, la Lazio chiude anche la seconda parte di ritiro in Germania. Ieri mattina l’ultimo allenamento, dopo pranzo il trasferimento a Dortmund per la partenza verso la Spagna. Stasera alle 20 (21 italiane, diretta tv su Lazio Style Channel) i biancocelesti affronteranno il Celta Vigo (diretta sul canale ufficiale Youtube del club iberico oltre che su Lazio Style channel) nella ventiquattresima edizione del Trofeo Memorial Quinocho. Sarà l’ultima amichevole prima di tuffarsi sulla serie A. Fino a questo momento sono piovute solo vittorie, 8 su 8 nelle amichevoli precampionato. Oggi ecco il nono test (va considerato anche quello con l’Al Shabab di mercoledì), Inzaghi ha già battuto il suo record personale di 7 trionfi nell’estate 2017. Ma più in generale, solo due volte negli ultimi 15 anni la Lazio ha centrato più di 8 successi nella preaseason: nel 2006 furono nove, nel 2005 toccata addirittura quota 14. Quest’anno però le vittorie sono arrivate contro avversari di maggior spessore davanti.TRANSFERSino all’ultimo ieri ha caricato i suoi ragazzi. Stasera all’Abanca Balaídos pretende d’avere ulteriori risposte, Inzaghi, sopratutto dai suoi difensori. Sono otto i gol sinora subiti. Pochi, ma il mister sa bene che dietro vanno ancora inquadrati al meglio le marcature e i movimenti. Il nuovo acquisto Vavro in particolare deve entrare al top nei meccanismi con Radu ed Acerbi. In teoria sono loro tre i titolari con Lazzari, già ambientato a destra, e per il momento ancora capitan Lulic a sinistra. Senad tuttavia stasera non parteciperà all’amichevole, è rientrato prima a Roma con gli altri infortunati Lukaku, Milinkovic, Luis Felipe e Marusic. Sarà dunque l’occasione per ammirare dal primo minuto sulla fascia Jony che, prima d’essere acquistato dalla Lazio, era stato corteggiato pure dal Celta Vigo, fra i tanti estimatori spagnoli. A proposito: in arrivo il transfer della Fifa per fargli giocare le partite ufficiali fra pochi giorni.RINNOVOTorna in Spagna, dopo la grande esperienza all’Espanyol, anche Caicedo. E proprio oggi lì dovrebbe consumarsi l’appuntamento per il rinnovo: l’agente Vargas raggiungerà la Lazio e il diesse Tare per sedersi a un tavolo. Felipao chiede almeno 2,3 milioni per firmare il prolungamento del contratto in scadenza a giugno prossimo. Le trattative proseguono ormai da mesi, ma ora non basta più l’intermediazione d’Inzaghi. E’ solo una questione di soldi, altrimenti Caicedo è pronto a restare per poi fra un anno svincolarsi. Ha dimostrato il suo attaccamento e anche quanto possa spingersi oltre col suo impegno. Non è un caso che dopo Correa (13), nei 57 gol sinora realizzati, ci sia l’ecuadoregno con 8 centri al secondo posto. Dovrebbe comunque consumarsi prima dell’amichevole l’incontro per il suo rinnovo. Anche perché già stanotte farà ritorno a Roma, la Lazio. Qualche giorno di riposo, poi tutta la squadra si ritroverà a Formello direttamente dopo Ferragosto. L’esordio con la Samp è previsto esattamente il 25, dieci giorni dopo.