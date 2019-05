C'è Mihajlovic per il dopo Inzaghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incontro atteso per domani romperà il silenzio. Anche Lotito però evita altro baccano al momento: «Nessuno dalla Juve mi ha chiamato. Inzaghi è il nostro allenatore». Vuole una risposta definitiva da Simone. La moglie Gaia (subito dopo la gara con il Torino andranno in vacanza), postando su Instagram uno striscione dei tifosi, forse lancia un indizio: «Inzaghi a vita alla Lazio». La società gli offrirà il rinnovo da quasi 2,5 milioni, ma il tecnico vuole anche garanzie di mercato. Lotito non lo confermerà in scadenza di contratto, nei mesi scorsi aveva già sondato altrove il terreno: con Mihajlovic (per il suo carisma eventualmente in pole) c’è stato qualche contatto, con De Zerbi indirettamente, Giampaolo è da sempre stimato. La vittoria della Coppa Italia ha cambiato ogni prospettiva, adesso Lotito vuole trattenere a tutti i costi Inzaghi. Il mister si sta godendo la sua rivincita e, dopo la Juve, fiuta la corte rossonera. Il Milan però ha un’indecifrabile situazione societaria. Per il dopo-Leonardo ci sarebbe pure Tare (che smentisce, ma era a Londra) nella lista: se Gazidis dovesse davvero sceglierlo, si aprirebbe un portone per Simone. Per Lotito sarebbe invece un doppio tradimento e non basterebbe certo consolarsi con lo stimato Gattuso. Il numero uno biancoceleste tra l’altro vorrebbe proseguire sulla strada della lazialità: per questo occhio a Nesta, che ha detto addio Perugia, ma anche a Liverani neopromosso col Lecce in Serie A. Sarebbe un salto mortale quello di Rocchi (vincitore dello scudetto con l’Under 14) in prima squadra, ma Lotito potrebbe prenderla come l’ennesima scommessa: «Spero di potergli far fare il percorso d’Inzaghi in panchina». La promessa.