Oggi seduta fisica per gli uomini di Sarri: il report dell'allenamento prima dell'Empoli. Rocchi rinnova fino al 2022

Lunedì 16 Agosto 2021, 20:53

La Lazio a testa bassa verso Empoli. In attesa di avere novità dal mercato e soprattutto nuovi giocatori, Maurizio Sarri guida la squadra in allenamento. Immobile e compagni si sono ritrovati a Formello e hanno lavorato soprattutto sulla parte fisica, poco sulla tattica sulla quale si concentreranno domani mattina (per l’occasione la seduta di lavoro sarà oscurata dalla tv ufficiale). La partitella in famiglia, con gol decisivo di Akpa-Akpro, sempre più nel vivo della squadra, ha concluso l’allenamento. Sarri si é intrattenuto in campo con lo staff e con qualche giocatore del centrocampo per spiegare i movimenti da perfezionare e migliorare in vista della gara di sabato contro i toscani.

Lazio, Rocchi rinnova

L’ex attaccante e attuale allenatore store dell’Inter 18 Tommaso Rocchi ha prolungato il suo contratto con la Lazio fino al 2022. Ad annunciarlo il suo agente Mario De Rossi su Instagram. Il contratto di Rocchi, come gli altri di Radu e i tesseramenti di Felipe Anderson, Hysaj e Romero verrano depositati appena l’indicatore di liquidità sarà positivo.