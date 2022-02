Lazio, la ripresa a Oporto poi la partenza per Udine. Immobile verso il forfait, Sarri studia il piano alternativo

Risveglio in campo per la Lazio dopo la sconfitta col Porto. Stamani come da programma la squadra ha svolto un allenamento in terra lusitana. Così come accaduto ieri i biancocelesti si sono allenati nel centro sportivo del Trofense, club di Trofa – città del distretto di Oporto – che milita nella Segunda Liga portoghese. Come al solito per tutti i titolari all’Estádio do Dragão è stato previsto un allenamento in palestra. Chi invece non ha giocato o al massimo è subentrato nella seconda frazione ha svolto una classica seduta di ripresa con torello, attivazione atletica e partita con le porticine alla quale è stato aggregato anche un collaboratore di Sarri, Marco Ianni, per arrivare a numero pari.

Lazio, partenza per Udine con Immobile verso il forfait

Il Comandante teme molto la famosa “terza gara” del ciclo settimanale. Per questo motivo nelle interviste post gara ha sottolineato più volte l’importanza della sfida contro l’Udinese: «Ora voglio parlare poco del ritorno perché il messaggio è che dobbiamo pensare a Udine immediatamente». Chiaro l’allenatore biancoceleste che stamani ha lasciato il timone al vice Martusciello per iniziare a studiare al meglio il prossimo avversario. Per non stancare troppo mentalmente la squadra con tanti viaggi, in vista di domenica sarà è stato stipulato un programma diverso dal solito. La Lazio ha lasciato Oporto nel primo pomeriggio per raggiungere direttamente Udine. Non si passerà per la Capitale. In Friuli sicuramente Sarri non avrà a disposizione Lazzari. Per il terzino destro è iniziato il percorso di recupero dallo stiramento di secondo grado al flessore della coscia destra che nella migliore delle ipotesi lo vedrà in campo al derby del 20 marzo (se sarà confermata la data). Su Acerbi a dare novità è stato lo stesso Tare a Sky nel prepartita di Porto-Lazio: «Tornerà in gruppo lunedì». L'attesa principale però riguardava Immobile. L’unico recuperabile per la Dacia Arena sarebbe stato lui dopo la febbre alta degli ultimi giorni, ma al momento il capitano sembra procedere verso il forfait. Molto probabile che si riveda il tridente leggero con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.