Lazio, allenamento per pochi intimi a Formello

Senza otto nazionali, Immobile e Lazzari infortunati, la Lazio è tornata al lavoro e Maurizio Sarri ha effettuato a Formello una seduta per pochi intimi. Il tecnico biancoceleste ha svolto una seduta di lavoro prettamente atletica e in parte tattica, con Pedro testato come "falso nueve", anche se non è la prima volta. In attesa di capire le reali condizioni di Immobile e il suo tempo di recupero, lo spagnolo potrebbe essere più che una soluzione per la sfida con la Juve.

LAZZARI CI PROVA. In attesa del bomber laziale, nei prossimi giorni ci saranno da verificare anche le condizioni di Lazzari che prova a non mancare l'appuntamento con la Juve. Il laterale è ai box per una lesione di basso-medio grado al polpaccio sinistro. Si è fermato a Marsiglia ad inizio partita praticamente. Lo staff medico ci proverà a recuperarlo, lui si sente meglio, ma la prudenza in questi casi non è mai abbastanza, soprattutto per Lazzari che è reduce da un infortunio simile, ma all'altra gamba. Domani doppia seduta, la mattina il lavoro è previsto soltanto in palestra.