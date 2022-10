Lazio: subito la ripresa a Formello, ma Luis Alberto non si allena

Tempo di tornare in campo per la Lazio. Sono passate poche ore dal trionfo di Bergamo e in casa biancoceleste l’entusiasmo resta, sebbene Sarri cerchi di placare gli animi. «Appena torniamo a Formello dobbiamo pensare subito a giovedì», ha detto il tecnico nel post partita di ieri. È innegabile però che battendo l’Atalanta, perdipiù senza Immobile, la sua squadra abbia dato un segnale importante per una corsa alla Champions che in questo momento la vede al terzo posto e a cinque punti dal Napoli capolista, unico riuscito finora a batterla in campionato.

La ripresa senza Luis Alberto

Sarri fa finta di non pensarci, ma la soddisfazione è stata grandissima al triplice fischio di Abisso. Su un campo a detta del Comandante «perfetto», la Lazio non ha sbagliato un colpo, annichilendo un avversario imbattuto finora. Dopo una settimana “tipo” però, quella corrente tornerà a pressare e non poco i biancocelesti con il doppio impegno. Tra tre giorni ci sarà in ballo il passaggio del girone di Europa League e Sarri non ammetterà passi falsi in casa contro il Midtjylland. Concetto già espresso chiaramente alla ripresa di stamattina a Formello dove l’allenatore ha diviso la squadra in due gruppi.

I titolari di ieri hanno svolto una seduta di scarico, mentre i subentrati e chi non ha giocato sono stati protagonisti di un’attivazione atletica seguita da esercitazioni tecniche e una partitella a campo ridotto. Oltre agli indisponibili Immobile e Bertini, non si è allenato neanche Luis Alberto, alle prese con un leggero fastidio all’anca destra che in realtà non preoccupa. Che le continue esclusioni non stiano generando uno dei suoi soliti mal di pancia? Di certo non sarebbe il momento giusto visto che la Lazio sta trovando un ritmo mai visto durante la gestione Sarri.