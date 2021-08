Mercoledì 18 Agosto 2021, 20:25 - Ultimo aggiornamento: 20:37

Lavoro, divertimento e anche un accenno di polemica. La Lazio conclude la seduta serale a Formello con tanto allenamento tattico e una partitella molto accesa. La concentrazione per Empoli è molto alta, tanto che il consueto test in famiglia viene preso molto sul serio. Protagonisti gli attaccanti, che hanno segnato in quattro Correa, Immobile, Caicedo e Felipe Anderson. Il brasiliano si allena e sta piuttosto bene, talmente tanto che segna e regala assist. Le sue condizioni avevano destato un po’ di preoccupazione per via di alcuni controlli effettuati quest’oggi alla clinica Paideia, ma erano solo di routine.

Lazio, il siparietto

A pochi giorni dall’inizio del campionato, l’atmosfera sembra essere delle migliori, con una squadra concentrata e che tiene molto al lavoro e soprattutto a vincere nelle partitelle in famiglia. Sul risultato di 2-2, Immobile, su assist di Felipe Anderson, realizza il gol della vittoria ma Ionni, uno dei collaboratori di Sarri che per l’occasione faceva il guardalinee, annulla il gol scatenando le ire di Milinkovic che lo invita a lasciare il campo e andando avanti alcuni minuti protestando. Tutti a ridere, poi Martisciello, il vice di Sarri che faceva l’arbitro, ha confermato l’annullamento del gol per fuorigioco, mandando tutti sotto la doccia. Per quanto riguarda la formazione anti-Empoli da sottolineare che Luis Alberto non era schierato tra quello che sono considerati titolari. Può essere un piccolo indizio o semplicemente una prova.