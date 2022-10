Mercoledì 12 Ottobre 2022, 17:06

Di Valerio Marcangeli

Lazio in campo a Formello per l'allenamento di rifinitura in vista del ritorno con lo Sturm Graz. Assente solo l'infortunato Bertini e aggregati dalla Primavera sia il portiere Magro che il terzino Floriani Mussolini.