Lazio, allenamento annullato: Inzaghi prende tempo, aspettando il Consiglio Federale

Seduta pomeridiana annullata. La Lazio non si allena a Formello. Simone Inzaghi concede un giorno di riposo in più ai suoi uomini. Dopo il test di sabato con la Primavera, i giocatori biancocelesti si ritroveranno domani nel centro sportivo. Una scelta, quella dell’allenatore, dettata dall’incertezza che regna nel mondo del calcio per il coronavirus. Domani alle ore 14 il presidente della Figc Gabriele Gravina ha convocato un Consiglio Federale straordinario in conference call per affrontare l’emergenza Covid-19. Non si esclude una sospensione del campionato di Serie A, dopo l’ultimo turno disputato a porte chiuse. Insomma, in attesa di novità e nuove comunicazioni ufficiali, Immobile e compagni avranno 24 ore in più per ricaricare le batterie in vista della gara con l’Atalanta, che da programma dovrebbe giocarsi il prossimo 15 marzo a Bergamo.





