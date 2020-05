© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo bivio. Il più importante di tutti: andare subito a mille o dosare le forze per poi crescere d’intensità e condizione. La preparazione e la strategia da adottare sarà fondamentale, forse, vista la situazione, più degli stessi gol di Immobile, soprattutto dopo uno stop forzato di oltre sessanta giorni. Non era mai accaduto prima, Luis Alberto e compagni dovranno ripartire da zero. Qualcosa è stato fatto dal quattro maggio, giorno del ritorno a Formello, ma non è quasi niente in confronto al lavoro abituale e a quello che si troveranno davanti i biancocelesti e tutte le altre squadre, quando e se ripartirà il campionato.Effettuati i tamponi e tutti gli esami, domani la Lazio riprende il lavoro collettivo, il primo passo verso la normalità. Ma, almeno inizialmente, si andrà un po’ alla cieca, visto che certezze di ripresa, ma soprattutto date e calendario, ancora non ci sono. L’idea di base dello staff tecnico è quella di mantenere il lavoro svolto dall’inizio della stagione, con pochi richiami, il giusto mantenimento aerobico e muscolare, con lavoro intenso settimanale, sfruttando al meglio le gare ufficiali per crescere di condizione e intensità partita dopo partita. E’ stato uno dei segreti della Lazio di Ripert, lo “stregone atletico” biancoceleste. Porbabilmente i più leggeri come Lazzari, Luis Alberto, Jony o Leiva ne troveranno giovamento, altri come Milinkovic, Acerbi, Parolo, forse Immobile e Caicedo potrebbero trovare qualche difficoltà. Ma basterà poco per rimettersi in carreggiata, anche se le alte temperature, considerato che si giocherà a giugno e luglio, condizioneranno andamento e tenuta, e giocare brutti scherzi, anche e soprattutto sugli infortuni.Per ritrovare ancora più armonia e tornare alle vecchie abitudini, i giocatori torneranno ad organizzare le loro classiche cene. Quei ritrovi che hanno caratterizzato lo spogliatoio e cementato il gruppo. I “latini”, con Luis Alberto e Correa in testa, sono più attivi, tanto che, forse già nel week-end, sfrutteranno la riapertura del ristorante del circolo Canottieri Lazio per ritrovarsi insieme. Sarà che è tutto biancoceleste, ma è un posto che al Mago degli assist piace molto e appena può si rifugia lì, fa una scappata con la famiglia e con i suoi compagni più stretti. Un po’ per scaramanzia, un po’ perché si sente a casa.