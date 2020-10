Lazio, Akpa Akpro: «Champions? Ho realizzato un sogno». Luis Alberto: «Mai dubitare del nostro gruppo»

«Una grande partita da parte di tutta la squadra e un sogno da bambino diventato realtà. Per me è stata una serata speciale. Prima partita, primo gol in Champions League e primo gol con la Lazio. Grazie a tutti». Poche parole, tante emozioni. Akpa Akpro festeggia sui social network la vittoria contro il Borussia Dortmund e la rete del 3-1. Una notte che l’ivoriano 28enne non dimenticherà mai: esordio nella massima competizione europea da protagonista. E pensare che appena un anno fa era alla Salernitana in Serie B. Grande soddisfazione anche nel post di Wesely Hoedt: «Un buon inizio di girone! Molto felice per l’esordio nella Champions League. Bravi ragazzi!». Più riflessiva l’analisi di Luis Alberto. «Molto felice per questa vittoria così cercata e desiderata. Mai dubitare di questo gruppo. Nel bene e nel male, sempre insieme nella lotta», scrive “El Mago” su Instagram. Intanto, la squadra in mattinata è tornata ad allenarsi a Formello. Lazzari ha svolto un lavoro differenziato e vuole recuperare per la sfida con il Bologna, in programma sabato sera all’Olimpico.

