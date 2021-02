Lazio, leggero affaticamento per Radu: è in dubbio per il Cagliari

Apprensione per Radu. Il centrale romeno non si è allenato per un leggerissimo affaticamento. Niente di grave, solo che non essendo più un ragazzino e rimanendo tre giorni alla partita col Cagliari, è una situazione che va gestita con precauzione. La sensazione è che un giorno di riposo possa bastare e domani o al massimo sabato Radu rientri senza problemi per essere a disposizione di Inzaghi per la sfida col Cagliari. Altrimenti, se sarà un rischio, le soluzioni certo non mancano con Hoedt spostato al centro e Acerbi a sinistra.

Per quanto riguarda il resto del lavoro pomeridiano, si è rivisto Milinkovic, ieri a riposo, ma che oggi è tornato ed ha lavorato a parte. Tutto previsto, anche questo è un caso di gestione fisica, considerando che il serbo nelle ultime settimane non si è mai fermato. Col Cagliari sarà regolarmente al suo posto in mezzo al campo. Differenziato pure per Cataldi che spera di recuperare in tempo per domenica. Non sono ancora rientrati Strakosha (ginocchio) e Caicedo (fascite plantare), ma ci sono altre due sedute per capire se riusciranno a rientrare in tempo, soprattutto l’ecuadoriano, sul quale ci sono buone sensazioni. La formazione anti-Cagliari è praticamente fatto: Reina in porta, il neoacquisto Musacchio in difesa sulla parte destra al posto di Patric squalificato, Acerbi e Radu (se darà garanzie domani fisiche, altrimenti Hoedt), Lazzari e Marusic sulle fasce, Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Davanti Correa con Immobile. Muriqi e Pereira pronti dalla panchina come domenica scorsa.

