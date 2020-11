Lazio, l'aereo personalizzato è atterrato a Ciampino

Just landed. Il nuovo aereo della Lazio è atterrato intorno alle 9:30 all'aeroporto di Ciampino. In mattinata ci sarà la cerimonia di inaugurazione con il presidente Lotito. L’ultimo regalo alla squadra del numero uno biancoceleste, che in estate ha trasformato Formello in un centro sportivo all’avanguardia. Si tratta di un Boeing 737/300 full optional da circa 148 posti. Un gioiellino pronto ad accompagnare Immobile e compagni nei viaggi più lunghi. La prima tratta sarà Roma-Crotone, il prossimo 20 novembre, vigilia della sfida con la formazione calabrese. Il velivolo appartiene alla compagnia bulgara Tayaranjet, che vanta un’esperienza ventennale nel settore del trasporto aereo e ha come slogan aziendale «Solo con il cuore si può toccare il cielo». Lì dove osano le aquile.

