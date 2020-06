Lazio, Adekanye: «Vorrei diventare come Immobile. Senza tifosi sarà dura»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ruba con gli occhi i segreti del mestiere. Bobby Adekanye sogna un futuro da capocannoniere: «Spero che qui alla Lazio io possa fare qualcosa di molto importante e magari, un giorno, diventare come Ciro Immobile». Il classe 2000, arrivato la scorsa estate dal Liverpool, non nasconde le sue ambizioni. Al primo anno in Italia, pur non avendo trovato spazio in avanti, ha già vinto una Supercoppa Italiana e adesso punta dritto al tricolore. «Siamo molto vicini alla Juventus, vogliamo fare la storia», racconta Adekanye al portale Thenational. Del resto, dopo l’emergenza legata al Coronavirus, l’olandese è «felice di avere una seconda possibilità per concludere la stagione». In Serie A ha segnato una rete soltanto, ma la soddisfazione è grande: «Segnare il mio primo gol contro lo Spal e mostrarlo alle persone che non credevano in me è stato fantastico. Più possibilità avrò e più mi vedrete». Infine, un pensiero sulla ripresa del campionato: «Sembra molto strano, come se si giocassero partite di allenamento. Per noi sarà difficile giocare senza tifosi, avevamo un ottimo trend casalingo, soprattutto grazie a loro che sono il nostro dodicesimo uomo in campo».