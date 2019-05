Lazio, Acerbi suona la carica: «Concentrati fino all'ultimo secondo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Concentrati fino all'ultimo secondo». Francesco Acerbi non intende mollare di un centimetro in vista del finale di stagione. Nella testa del difensore della Lazio non c'è solo l'ultimo atto della Coppa Italia con l'Atalanta, in programma il 15 maggio all'Olimpico, ma anche la sfida con il Cagliari di sabato prossimo alla Sardegna Arena. Un match che potrebbe essere utile, al di là della possibile vittoria del trofeo, per mantenere vive le speranze per un posto in Europa League.NO STOPFinora l'ex Sassuolo ha saltato solo una partita, quella in casa contro la Juventus dello scorso gennaio per squalifica. In totale sono 54 le presenze collezionate condite da 3 gol e 1 assist. Insomma, uno stacanovista agli ordini di Simone Inzaghi, che in estate ha insistito molto per averlo nella sua formazione. «Non mi sentirete mai dire che non voglio giocare. Non mi sentirete mai dire che sono stanco». Questo il messaggio lanciato da Acerbi ad inizio stagione. Un pensiero che non è cambiato a distanza di mesi che porterà il tecnico biancoceleste ad impiegarlo titolare anche nella prossima trasferta contro i rossoblù.