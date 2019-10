Lazio, Acerbi: «Squinzi era come un padre. Non potevo mancare ai suoi funerali»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dovevo esserci, era una persona riconosciuta da tutti per i suoi valori. È il minimo essere qui, non potevo mancare per salutare l'ultima volta il Dottore». Ha la voce commossa Francesco Acerbi mentre ricorda Giorgio Squinzi, presidente del Sassuolo, imprenditore e amministratore unico di Mapei, scomparso il 2 ottobre scorso dopo una lunga malattia all’età di 76anni. Il difensore della Lazio con un passato nei neroverdi era presente nel pomeriggio al Duomo di Milano per funerali di Squinzi. «Il presidente ha sempre detto le cose chiare, gli hanno voluto tutti bene. Mi è stato anche vicino fin da subito, nonostante non ci conoscessimo benissimo all'inizio» svela Acerbi che durante la sua esperienza in Emilia Romagna ha lottato e sconfitto un doppio tumore ai testicoli. «Ho parlato tante volte con Squinzi per andare alla Lazio. Lui non voleva assolutamente, ma come un padre ha lasciato andare il figlio quando ha compiuto di 18 anni. Prego sempre per lui» raconta il centrale che nelle prossime ore si unirà al raduno della Nazionale a Coverciano con il ct Roberto Mancini. Intanto, i giocatori della Lazio usufruiranno di quarantott’ore di riposo, concesse da Simone Inzaghi, dopo il pareggio con il Bologna. Mercoledì riprenderanno gli allenamenti a Formello senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. A partire dalla prossima settimana verrà preparata nel dettaglio la gara contro l’Atalanta, match in programma allo stadio Olimpico intanto il 19 ottobre