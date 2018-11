Lazio, Acerbi: «Risultato giusto, ma abbiamo preso un gol da polli»

Ultimo aggiornamento: 22:36

Acerbi, ai microfoni di Sky, racconta il suo pomeriggio speciale a Reggio Emilia contro i suoi ex compagni del Sassuolo. «Mi sono emozionato. Qui ho passato cinque anni emozionanti. Sono stato bene, anche fuori dal campo. Mi sono stati vicini. Quando entri in campo però l’emozione svanisce». Accetta il pari: «Secondo me è un risultato giusto perché abbiamo incontrato una squadra forte che con De Zerbi gioca sempre bene. Noi siamo stati cattivi e determinat. Abbiamo, però, preso un gol “da polli”. Non volevamo perdere, ovviamente volevamo vincere, ma contro una squadra così non era facile. L’atteggiamento della squadra era quello di non voler subire gol. È stato un punto giusto. Abbiamo avuto le occasioni per il contropiede ma loro erano sistemati bene e ci hanno chiuso ogni spazio. Sapevamo che ci avevano studiato. Loro ci prendevano in imbucata. Noi abbiamo concesso poco, c’è stato tanto palleggio. Peccato, queste partite puoi vincerle per un episodio e questa volta non è andata bene. Comunque un pareggio importante».