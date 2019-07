Lazio, Acerbi: «Milinkovic? Per farlo restare gli prometterei la Champions»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La Champions League non deve essere un’ossessione, ma un grosso obiettivo, ognuno di noi deve averlo dentro». Francesco Acerbi non si nasconde e punta dritto al quarto posto. «L’anno scorso ci è mancato quel passettino, quella scintilla in più e siamo mancati nei momenti clou», l’autocritica del difensore che ricorda come «ognuno deve avere anche un pizzico di presunzione nel crederci, ma lavorando sempre con umiltà». Non fa pronostici l’ex Sassuolo, ma «Juve, Napoli, Inter sono le tre indiziate per i primi posti, poi c’è la Lazio». Sulla possibile partenza di Milinkovic, Acerbi non si sbilancia, ma per farlo rimanere «gli prometterebbe la Champions» anche se «l’ambizione di chiunque è migliorarsi». Infine, un messaggio per Sinisa Mihajlovic, che recentemente ha annunciato di avere la leucemia: «Gli ho scritto un messaggio, gli faccio un grosso in bocca al lupo. Non mollare e avere forza e coraggio. Non deve pensare a quello che ha».