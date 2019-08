Lazio, Acerbi: «Difesa ok contro il Celta Vigo, ma dobbiamo migliorare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Conosciamo i nostri limiti, ma vogliamo iniziare la Serie A al meglio. L’atmosfera di Marassi è sempre speciale, il derby non è neppure da presentare». Prima la Sampdoria, poi la Roma: Francesco Acerbi vuole partire forte in campionato e ha già messo le prime due giornate nel mirino. Terminato il secondo ritiro estivo a Marienfeld in Germania, il difensore della Lazio traccia una bilancio della preseason: «Abbiamo disputato quattro partite nell’ultima settimana, che sono tante aggiunte agli allenamenti, ma tutto questo aiuta a migliorare la condizione. Ora abbiamo due giorni di riposo, meritato». Prima del rompete le righe è arrivata un’altra vittoria in amichevole, il nono successo di fila nei test precampionato: 2-1 contro il Celta Vigo nel Memorial Quinocho. «Volevamo finire bene, sapevamo che loro avrebbero voluto fare bella figura, ma siamo riusciti a mettere in campo quanto chiesto dal mister - sottolinea l’ex Sassuolo ai microfoni del club -. Abbiamo disputato una buona partita in fase difensiva, anche se poi, nel finale, è venuta fuori fisiologicamente un po’ di stanchezza». Insomma, “Ace” così lo chiamano nello spogliatoio è soddisfatto, anche perché «in preparazione non c’è mai amichevole, neppure con avversari di livello più basso», ma non si accontenta: «Dobbiamo migliorare perché tra due settimane inizia il campionato. Le partite saranno complicate per noi, ma anche per i nostri avversari».