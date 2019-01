Lazio, Acerbi e Correa si allenano in vacanza, Cataldi già al lavoro a Formello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si allenano anche durante le vacanze, i calciatori della Lazio. Francesco Acerbi e Joaquin Correa, lontani da Roma con le rispettive famiglie, hanno ripreso l’attività sportiva. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 7 gennaio, ma “Ace” e il “Tucu” non vogliono perdere tempo. L’ex Sassuolo sta lavorando con un personal trainer per mantenere lo stato di forma che gli ha permesso di arrivare a 150 partite consecutive. Stesso discorso per Danilo Cataldi. Il centrocampista classe ’94 in odore di rinnovo di contratto (scadenza 2020) ha rinunciato alle vacanze natalizie, continuando ad allenarsi nel centro sportivo di Formello. Una scelta dettata dalla volontà di continuare a scalare gerarchie nel centrocampo. Insomma, un comportamento esemplare da parte di alcuni giocatori biancocelesti già concentrati verso gli ottavi di coppa Italia con il Novara, in programma il 12 gennaio all’Olimpico.