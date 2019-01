Lazio, Acerbi: «Chiedo scusa per l’espulsione. Non penso al record»

«Chiedo scusa per aver lasciato i miei compagni in 10 in un momento così difficile della partita». Così scrive Francesco Acerbi su Instagram. Il difensore della Lazio è dispiaciuto per il rosso che gli ha mostrato l’arbitro Rocchi al San Paolo durante il match con il Napoli. Un’espulsione che lo costringerà a saltare la gara con la Juventus in programma domenica prossima all’Olimpico e gli impedirà di inseguire il record partite consecutive (162) di Javier Zanetti. Il difensore laziale con la gara di ieri è arrivato a 149 match giocati di seguito. Una statistica improntate secondo il biancoceleste ma che «deve essere solo il punto di partenza da cui ripartire». Del resto questo è l’imoerativo in casa Lazio: smaltirle la delusione per la sconfitta di Napoli e riprendere al più presto la corsa Champions. Ultimo aggiornamento: 13:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA