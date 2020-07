Lazio, Acerbi: «Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Siamo una grande squadra»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci eravamo prefissati degli obiettivi e li abbiamo raggiunti. Siamo una grande squadra». Il ruggito del Leone arriva anche sui social network. Francesco Acerbi con un post su Instagram sottolinea i meriti della Lazio. La vittoria contro il Cagliari ha assicurato ai biancocelesti la matematica certezza di un posto tra le prime quattro squadre del campionato. Un traguardo che la formazione di Simone Inzaghi aspettava da anni, sfumato più volte all’ultima giornata. Tra gli obiettivi a cui fa riferimento l’ex Sassuolo c’è anche la Supercoppa italiana, vinta lo scorso dicembre in Arabia Saudita contro la Juventus. Un trofeo che dà ancor più lustro alla trionfale stagione biancoceleste. Adesso obiettivo è migliorare il la classifica per arrivare sul podio. Come? Facendo punti contro le prossime avversarie: Verona, Brescia e Napoli. Il difensore però potrebbe restare a riposo. Ieri si è sottoposto ad esami strumentali per un problema al ginocchio. Lo staff medico e lo staff tecnico non vogliono correre inutili rischi.