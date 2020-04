Lazio, Acerbi: «Vogliamo vincere lo scudetto. Noi privilegiati: c'è chi è senza soldi perchè non sta lavorando»

Ultimo aggiornamento: 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Leone in gabbia che non dimentica la salute. Francesco Acerbi racconta la sua quarantena: «Tutti vorrebbero ripartire. Mi manca la routine quotidiana, andare a lavoro, ma anche semplicemente andare al bar a prendere un caffè - spiega il difensore della Lazio -. Noi giocatore vorremmo riprendere a giocare e saremmo i primi a scendere in campo qualora ci dicessero di poterlo fare, ma non decidiamo noi». La voglia di tornare alla normalità non manca all’ex Sassuolo che nella sua abitazione di Roma Nord si tiene in forma: «Mi sono allenato praticamente tutti i giorni. Sto andando a correre nello spazio che ho a disposizione e ho la cyclette - svela l’ex Sassuolo alla radio ufficiale biancoceleste -. Dovevo sistemare prima il polpaccio, ma ora mi sono ripreso completamente». Acerbi, anche prima dell’emergenza Coronavirus, ha sempre condotto una vita da atleta: «Sono abituato a stare in casa, mi tengo impegnato per tenermi in forma. Mi manca fare esercizio in allenamento. Anche per la mente, per scaricare, per far sì che quando ci richiameranno saremo pronti». Durante l’isolamento però i pensieri non mancano: «Rifletto e ragiono sempre, mi viene sempre da pensare - dichiara “Ace” -. Ho anche uno psicanalista, le mie cose le dico a lui. Non penso a cosa succederà, se faccio programmi a lungo termine mi viene l'ansia. Rifletto sul campionato, su com'è andato, che poteva andar meglio, su cosa voglio realmente dal calcio, dalla Lazio, cosa migliorare». Lo spirito è sempre positivo, anche se «ora l'obiettivo vero non ce l’hai ed è dura anche allenarsi». Acerbi però non si nasconde: «Il calcio è importante perché muove tanti soldi, è la passione di chiunque. Se c'è la minima possibilità di iniziare, è giusto farlo - ammette il centrale - . Poi noi siamo secondi, vogliamo vincere lo Scudetto, ma bisogna guardare anche le difficoltà degli altri, però. Noi siamo privilegiati. Ci sono tante persone che muoiono, che contraggono il virus, e tanti che, non lavorando, non hanno più soldi». Intanto, aspettando novità il difensore della Nazionale è sicuro: «Gare a porte chiuse? Senza i tifosi, il calcio sarebbe come il ping-pong. Sarebbe uno sport nullo».