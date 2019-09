Lazio, accordo con Radio Italia: l'emittente sarà partner del club

Nuova partnership per la Lazio. Ieri presso lo Star Hotel Rosa di Milano è stata presentata l’accordo tra la la società biancoceleste e Radio Italia. All’incontro odierno hanno preso parte il presidente del club, Claudio Lotito, e Mario Volanti, numero uno e fondatore di Radio Italia, radio ufficiale della Figc e della Nazionale, ed emittente che per prima ha sostenuto il binomio musica e sport come veicolo di valori positivi e aggreganti. Radio Italia, come già accaduto in occasione nelle prime due gare casalinghe, sarà allo Stadio Olimpico di Roma ed intratterrà i tifosi presenti sugli spalti per tutta la stagione sportiva biancoceleste.





