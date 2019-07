Lazio, Olimpico chiuso? Rimborso agli abbonati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pronti, stop, ripartenza immediata. Fra domani e dopodomani al via finalmente la campagna abbonamenti 2019/20. Oggi uscirà il comunicato con l’annuncio, ieri si è capito il motivo del ritardo. Il responsabile marketing biancoceleste, Marco Canigiani, aveva parlato di cavilli burocratici da sistemare. L’intoppo riguardava una clausola inserita dal club biancoceleste nelle condizioni di contratto, che escludeva il diritto al rimborso del rateo di abbonamento in caso di disputa a porte chiuse o con chiusure di settori. Il Movimento Consumatori, attraverso gli avvocati Paolo Fiorio e Laila Perciballi, ha promosso un’azione d’illegittimità della stessa, il tribunale di Roma lunedì ha accolto la richiesta e “condannato” la Lazio a risarcire almeno parzialmente i suoi abbonati nell’eventualità di disputa di partite in un altro stadio o squalifica dello stadio o della curva per provvedimenti della Giustizia Sportiva (i casi di “responsabilità oggettiva”), così come di parziale indisponibilità dello stadio per lavori di manutenzione. Inibita la Lazio anche all’utilizzo di clausole che prevedano esclusioni della società “da inadempimento” e che limitino, in caso di responsabilità diretta della società, il diritto al risarcimento del danno. Ad esempio per quanto riguarda le spese di trasferta già sostenute dai tifosi per assistere a gare per le quali non sia possibile accedere allo stadio.RITIROIeri si è tenuta una riunione a Formello anche per stabilire l’intero programma estivo. Non ci sarà presentazione della maglia (bruciata dalle anticipazioni sul web) ad Auronzo, uscirà direttamente sul sito ufficiale dopo un incontro col sindaco. Confermato il ritiro dal 12 al 26 luglio, poi Inzaghi concederà ai suoi uomini tre giorni (28-29 e 30) di assoluto riposo. La squadra si rivedrà il 31 a Formello prima di volare in Inghilterra il 2 agosto per l’amichevole contro il Bournemouth e il giorno dopo alle 16 in Germania contro il Paderborn. Segnerà l’inizio della seconda parte di preparazione a Marienfeld sino al 9 agosto. Poi partirà saremo praticamente a ridosso del campionato. Con uno stadio finalmente - si spera – pieno, al di là dei colpi di mercato.