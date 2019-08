Lazio, 4-2 al Paderborn: Caicedo sblocca, Lulic chiude

Cambiano gli interpreti, ma non la trama e il risultato. Dopo la vittoria di ieri contro il Bornemouth, la Lazio travolge il Paderborn in amichevole 4-2 appena prima di iniziare il secondo ritiro estivo a Marienfeld in Germania. Un’altra prestazione positiva per i ragazzi di Simone Inzaghi. Il tecnico conferma Strakosha tra i pali, Vavro e Acerbi in difesa più Bastos al posto di Radu. Sugli esterni spazio alla corsa di Patric e Jony. A centrocampo Cataldi, oggi capitano, ha le redini del gioco con Milinkovic e André Anderson sulle mezzali. In avanti Adekanye fa coppia con Caicedo. Ed è proprio l’ex Espanyol a sbloccare il match nel primo tempo, insaccando da due passi una respinta corta del portiere Huth. Il raddoppio lo firma Cataldi, autore di una prova positiva nelle vesti di playmaker, con un colpo da biliardo su punizione indiretta dall'interno dell'area di rigore. Sul 2-0 la Lazio concede poco gli avversari e gestisce il vantaggio, trovando la “complicità” di Jans che batte il proprio portiere con un colpo di testa sfortunato. Nella ripresa Inzaghi inserisce Guerrieri, Radu, Lazzari, Parolo, Berisha, Badelj, Luis Alberto, Lulic, Correa e Immobile. Forze fresche impiegate già nel match precedente. Il Paderborn, approfittando della girandola dei cambi, accorcia le distanze con Antwi-Adjei e di Souza, che mettono a nudo le carenze della difesa. Un reparto su cui il mister dovrà lavorare molto in vista della prossima stagione. Nel finale c’è tempo per il poker di Lulic che fissa il punteggio sul 4-2.

