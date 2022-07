Lazio, 4-0 al Primorje: in gol Milinkovic, Cataldi, Pedro e Cancellieri. Immobile: «Ora vogliamo l'Olimpico pieno»

Promossa anche nell’ultima uscita estiva la Lazio di Sarri. I biancocelesti battono l’NK Primorje, club sloveno di seconda divisione arrivato ottavo lo scorso anno. Decisive le reti di Milinkovic, Pedro, Cataldi e Cancellieri. Si chiude perciò con un altro sorriso la 15esima rassegna estiva sotto le Tre Cime di Lavaredo per il club capitolino. Soddisfatto Sarri dei suoi, capaci si segnare 33 gol (un autogol) e subirne uno solo nelle prime quattro uscite stagionali. Domani la squadra svolgerà una sgambata allo Zandegiacomo prima di partire alla volta di Venezia e tornare in aereo a Roma.

Lazio, le scelte di Sarri contro il Primorje

La formazione scelta in distinta ufficiale da mister Bozic svela subito il motivo del 4-2-3-1 provato ieri da Sarri in allenamento: semplice studio dell’avversario. Inamovibile invece il 4-3-3 del Comandante. C’è sempre Maximiano tra i pali con tanto di completo magenta. Davanti al portiere portoghese spazio a Lazzari e Marusic sulle fasce, mentre al centro tocca ancora alla coppia formata da Patric e Romagnoli, così come accaduto contro la Triestina. A proposito di conferme, a centrocampo spazio di nuovo a Marcos Antonio in mezzo a Milinkovic e Luis Alberto. In attacco invece torna lo scatenato Pedro a chiudere il tridente con Felipe Anderson e Immobile.

Lazio, 4-0 al Primorje: prima gioia per Milinkovic e Cataldi, Pedro capocannoniere. In gol anche Cancellieri

Ad aprire le marcature ci pensa Milinkovic al 17'. Il Sergente al terzo tentativo su angolo di Luis Alberto ribadisce in rete una ribattuta su un suo colpo di testa. Passano quattro minuti e la Lazio raddoppia. A prendersi la scena ci pensa Pedro, capocannoniere del ritiro con 5 reti segnate. Lo spagnolo parte dalla sinistra, si beve mezza difesa compreso il portiere e trova la gioia personale. Questi i sussulti della prima frazione ai quali i biancocelesti ne aggiungono altrettanti nel secondo tempo. In apertura Cataldi con un gran sinistro dal limite fa 3-0, mentre all’86’ Cancellieri vince un contrasto di fisico e con un tocco sotto batte il portiere avversario. Un’azione degna di un ritiro sopra le aspettative, ma che lo costringe a uscire per un forte dolore al ginocchio destro. Ai box Acerbi (scelta tecnica) e gli infortunati Kiyine, Akpa Akpro e Casale.

Immobile: «C’è un abisso rispetto alla scorsa stagione. Vogliamo un Olimpico pieno»

Al termine del match ha parlato Ciro Immobile ai canali ufficiali del club: «L'importante è la mentalità con cui si gioca qualsiasi sia il livello dell'avversaria. Siamo cresciuti, abbiamo affrontato le amichevoli seriamente ed è venuto fuori un bel lavoro. Siamo contenti nonostante le difficoltà del campo, ma con l'entusiasmo dei tifosi abbiamo lavorato al meglio». Per il capitano c’è una gran differenza rispetto alla scorsa stagione: «C'è un abisso anche a livello di entusiasmo. Lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà dovute al cambio modulo, ma abbiamo comunque chiuso quinti. Il lavoro svolto è quello giusto, soprattutto sotto l'aspetto della mentalità. Siamo forti dal punto di vista tecnico, ma ora stiamo crescendo in quello mentale». Un pensiero anche per i nuovi: «Sono ragazzi di cui avevamo bisogno, aria fresca. Dobbiamo ringraziare chi è andato via che ha dato tutto. Serviva una rinfrescata nello spogliatoio e chi è arrivato si è subito messo a disposizione in un gruppo in cui è facile integrarsi». Infine sugli obbiettivi: «I miei sono sempre collegati a quelli della squadra. Se la squadra gira, giro anche io. Sono contento di quanto fatto lo scorso anno. Ora abbiamo bisogno dell'affetto del pubblico, vogliamo un Olimpico pieno».