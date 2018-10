Lazio, nel 3-1 alla Primavera Inzaghi prova la difesa a quattro

Prove di 4-4-2. Simone Inzaghi approfitta della sosta per gli esperimenti tattici. Nel test con la Primavera il tecnico valuta un’alternativa al 3-5-2, che resta il modulo più collaudato. La difesa a quattro, utilizzata nel primo anno di Inzaghi, al momento sembra un’ipotesi difficilmente percorribile in campionato. Basta a destra, Patric a sinistra e la coppia Luiz Felipe-Wallace compongono il pacchetto arretrato a gara in corso. L’idea, proposta in mattinata a Formello, è dettata più dalle assenze che dalla reale volontà di rivoluzionare lo schieramento. Sono 13 i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Buone le prestazioni di Caicedo, Cataldi e Rossi, finiti sul tabellino dei marcatori.

DUTTILITA'

«I ragazzi della Primavera ci hanno messo in difficoltà, sono stati bravi ed è stato un buon allenamento per continuare a mettere benzina nelle gambe». Questo il commento di Patric al termine dell’incontro. «Meglio allenarsi con intensità questa settimana perché poi arrivano tante partite e vogliamo rimanere in alto - continua lo spagnolo a Lazio Style Channel -. Se posso giocare come terzino sinistro? L’ho fatto oggi perché mancano Durmisi e Lukaku, possiamo giocare a quattro anche se il ruolo che mi piace di più è a destra. Per la Lazio faccio anche il portiere e pure bene (ride, ndr)». Sulla qualità della rosa l’ex Barcellona non ha dubbi: «Abbiamo giocatori forti sugli esterni e possiamo metterci anche con la difesa quattro soprattutto quando andiamo in inferiorità». Insomma, una squadra duttile che ha «provato questo nuovo modulo (4-4-2, ndr) perché ci serve, possiamo usarlo per variare dal 3-5-2, durante la stagione potremo giocare anche così».

