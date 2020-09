Lazio, il 19 settembre test con il Benevento, tampone per Lotito dopo positività De Laurentiis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro test in vista della prossima stagione. Sabato 19 settembre, allo Stadio Olimpico, si giocherà Lazio-Benevento. La notizia era nell’aria da giorni. L’annuncio è arrivato in mattinata attraverso i social del club biancoceleste. Simone Inzaghi affronterà in amichevole il fratello Pippo, allenatore dei sanniti. Un derby in famiglia a sette giorni di distanza dal friendly match con il Frosinone di Alessandro Nesta, in programma sabato al Benito Stirpe.TAMPONE PER LOTITOIntanto, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si è sottoposto al tampone per il Covid-19. Dopo la notizia della positività del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il numero uno laziale ha voluto fugare ogni dubbio. Ieri i due erano insieme ad altri presidenti all'Hotel Hilton di Milano per l'assemblea di Lega Serie A in cui si è discusso dei diritti tv.NOVITA’ STAFF MEDICOL’arrivo di Francesco Colautti, ex medico della Roma, coincide con due partenze nello staff sanitario della Lazio: i dottori Meli e Morelli salutano il centro sportivo di Formello.