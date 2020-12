«Laziale Covid ed ebreo»: scritte davanti a una scuola elementare di Roma

Stamattina davanti alla scuola elementare Giacomo Leopardi, a due passi da via Trionfale, sono state ritrovate frasi offensive verso la tifoseria biancoceleste: «Laziale ebreo​» ma anche «laziale Covid-19​» e «Lazio m***a​» oltre che all'acronimo «ASR».

Le scritte, apparse sia sui muretti che sull'asfalto, sono state notate e fotografate da genitori e passanti che poi le hanno condivise sui social. L'istituto comprensivo si trova in via Parco della Vittoria, in una strada adiacente a piazzale delle Medaglie d'Oro, non lontano dallo stadio Olimpico.

Ultimo aggiornamento: 13:30

