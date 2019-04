© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Lavinio Campoverde è riuscito nella grossa impresa di sbancare (3-2) il campo dell’Audace. «Tre punti che valgono doppio, a maggior ragione considerando le condizioni di assoluta emergenza in cui eravamo domenica scorsa con una panchina formata da tanti Juniores» sottolinea mister Gianni Antonelli, tornato al timone del gruppo che aveva portato al trionfo in Promozione nella passata stagione.«Abbiamo fatto davvero una grande partita, andando anche sotto inizialmente e poi ribaltando il risultato coi gol di Trippa e Giannone su rigore. Poi nella ripresa l’Audace era pervenuta al pareggio, ma in extremis il gol di Augusto Capolei (un classe 1997, ndr) ci ha regalato tre punti fondamentali. Eppure rischiamo di dover giocare comunque i play out anche con 42 o 45 punti, pazzesco». La classifica del girone B è cortissima e il Lavinio Campoverde ha ancora due punti di ritardo dalle squadre che al momento sarebbero salve.«Non ci resta che vincere contro Virtus Nettuno e Sora, anche se queste due squadre devono conoscere tramite il giudice sportivo i verdetti sulle loro gare di domenica scorsa. Dal comitato ci hanno fatto sapere che tutto si dovrebbe sapere entro domenica per salvaguardare la regolarità del campionato». Antonelli è comunque carico in vista di un rush finale che sarà elettrizzante. «Sono tornato al Lavinio Campoverde perché a me piacciono le sfide e riuscire a portare a termine positivamente questa varrebbe probabilmente anche di più della vittoria dello scorso anno in Promozione».