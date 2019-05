© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Lavinio Campoverde ha sofferto le pene dell’inferno, ma alla fine ha conservato l’Eccellenza, faticosamente conquistata a maggio dello scorso anno grazie alla cavalcata in Promozione. Nel play out di ieri contro il Latina Scalo Sermoneta, la formazione di Gianni Antonelli ha pareggiato 2-2 dopo i tempi supplementari e si è salvata per la miglior posizione di classifica nei confronti dei pontini. «E’ stata una salvezza col brivido, un po’ come tutta la nostra stagione» dice Riccardo Trippa, centrocampista offensivo classe 1993 che è stato protagonista assoluto dell’incontro con una doppietta.E pensare che, da dicembre in avanti (dopo aver firmato per il Lavinio), era riuscito a realizzare una sola rete in campionato. «E’ stata una stagione particolarissima per me. Un anno fa è scomparso mio papà Clemente e già avvertito fortemente la voglia di smettere. Poi avevo comunque cominciato la preparazione con la Virtus Nettuno, ma a fine agosto il presidente scelse di tagliarmi dalla rosa. Sono stato fermo fino a dicembre e quando ho firmato con il Lavinio Campoverde ero lontano dalla condizione migliore, ma mi sono voluto rimettere in gioco e ieri i miei sforzi sono stati ripagati. Voglio ringraziare tutti i miei compagni che mi hanno messo nelle condizioni di riuscire a segnare questa importante doppietta». Al Lavinio lo aveva anticipato il fratello minore Lorenzo, classe 1998. «Vedendo lui, è cresciuto il richiamo del campo e così a dicembre ho firmato anche io».Tornando a parlare del play out con il Latina Scalo Sermoneta, Trippa fa un’analisi abbastanza chiara: «Abbiamo cominciato bene e siamo passati in vantaggio nel corso del primo tempo, poi a inizio ripresa abbiamo trovato il raddoppio e a metà frazione sembrava che gli ospiti non ne avessero più. Invece in dieci minuti sono riusciti a pareggiare i conti, realizzando il 2-2 a tre minuti dal 90esimo e costringendoci ai supplementari. La gara è rimasta sul filo dell’equilibrio e abbiamo tremato quando Aquilani, che tra l’altro è un amico, ha colpito l’incrocio da calcio piazzato. Ma alla fine abbiamo potuto festeggiare questa salvezza ed era quello che volevamo».