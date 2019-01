© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anno nuovo, vita nuova. Un detto che vale assolutamente per il Lavinio Campoverde che nel 2019 sta per aprire una nuova “era”. La precedente (e molto fortunata), vissuta con mister Gianni Antonelli alla guida, si è conclusa con le recenti dimissioni dell’allenatore «per sopraggiunti problemi personali» anche se dal punto di vista tecnico la squadra è assolutamente in linea con gli obiettivi di inizio stagione. Al posto dell’ormai ex tecnico del Lavinio Campoverde è stato chiamato Marco D’Ambra che aveva da poco detto sì alla Virtus Nettuno per un ruolo (da inquadrare nel corso dei mesi) a livello dirigenziale.«Avevo deciso di stare un po’ fermo, ma alla fine il richiamo del campo è stato più forte – spiega il 55enne neo allenatore del Lavinio – Quando è arrivata la proposta del patron Pasquino, l’ho da subito valutata in maniera molto seria e ho deciso di accettare. Ho sfidato il Lavinio Campoverde da avversario e l’anno scorso, col mio Falasche, siamo stati gli unici a vincere sul loro campo: forse anche per questo hanno avuto una buona impressione di me» sorride D’Ambra che in realtà allena da circa vent’anni e si è costruito un curriculum importante.«L’obiettivo? E’ tenere a distanza di sicurezza la zona play out. La rosa è valida anche se forse numericamente un po’ corta, ho chiesto alla società di provare ad allungarla con qualche soluzione in più anche perché ci sono elementi importanti al rientro da infortuni che devono ritrovare la condizione giusta. Comunque sono pronto per il debutto». Che, per uno scherzo del destino, sarà sul campo del Sora. «Un “incastro” degno di un film visto che quello è un club a cui sono legatissimo. Il 31 maggio del 1992 realizzai il gol del 2-0 (il primo lo segnò un certo Luiso) che ci permise di piegare il Sulmona nello spareggio che consegnò un posto in serie C2 ad una piazza fantastica. Domenica sarà bello tornare lì, anche se ovviamente cercherò di dare un dispiacere ai tanti amici che ho lasciato a Sora».