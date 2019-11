Lavezzi annuncia il ritiro: «Voglio godermi i miei figli»

L'argentino Ezequiel Lavezzi si ritira dal calcio giocato. Il 34enne attaccante lo ha annunciato al termine della gara che ha visto il suo Hebei Fortune sconfitto per 3-1 contro il Guangzhou Evergrande. «Questa partita la ricorderò per sempre perché é l'ultima della mia carriera -ha detto il Pocho-. Voglio godermi i miei figli, la mia famiglia. È il momento giusto per prendere questa decisione», ha aggiunto l'ex giocatore del Napoli che lascia uno spiraglio aperto: «Diciamo che è quasi sicuro al 100%».





© RIPRODUZIONE RISERVATA