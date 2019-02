Parla Lautaro: «Icardi mi ha aiutato a inserirmi, con Spalletti è tutto chiarito»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La grande disponibilità di Icardi, il rapporto con Spalletti e le prime difficoltà col calcio italiano: Lautaro Martinez si racconta in un'intervista a La Nacion, in cui torna a parlare anche del tweet di insulti che suo padre rivolse al tecnico dell'Inter dopo la sconfitta dei nerazzurri contro il Tottenham in Champions League. «Tra me e Spalletti va tutto molto bene. Si è sistemato tutto. Gli ho spiegato - racconta Lautaro - che mio padre è stato un giocatore, che è nato dentro uno spogliatoio, mi ha cresciuto in uno stadio e questa è la passione di famiglia. Mio padre ha sbagliato, è certo. Però è umano e ha reagito per suo figlio. Ora va tutto bene. Mi alleno e aspetto il mio momento. Devo approfittare delle opportunità che mi danno». I tifosi si aspettano molto dal giovane argentino, sognano di vederlo segnare in coppia con Icardi. Ma, almeno per il momento, l'intesa sembra non decollare anche se il rapporto tra i due, fuori dal campo, è ottimo: «Mauro mi ha aiutato molto fin dal primo giorno. Mi ha aiutato a cercare l'appartamento, mi ha aiutati a capire alcune abitudini e cosa dovevo curare. Si è messo subito a disposizione. “Il mio telefono è sempre acceso”, mi ha detto. Abbiamo un ottimo rapporto. È il referente della squadra. È a disposizione per fare una mano a tutti. In campo insieme? Ci vuole tempo e pazienza». E sul calcio italiano spiega: «I campi sono diversi, diverso il modo di allenarsi e i dettagli studiati nella settimana».