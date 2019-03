Inter, Lautaro Martinez out per la gara con la Lazio: Icardi si scalda

Allarme in casa Inter: dopo Stefan De Vrij, si è fermato anche Lautaro Martinez, che salterà la gara di domenica con la Lazio per una distrazione muscolare e rischia di rimanere fuori anche con Genoa e Atalanta. Mauro Icardi, finito l'esilio, potrebbe quindi addirittura tornare titolare già domenica nello scontro diretto con i biancocelesti.



Lautaro Martinez ha avuto un problema durante la gara amichevole tra l'Argentina e il Marocco: gli esami svolti oggi hanno evidenziato una distrazione muscolare al retto femorale della coscia destra, che lo costringeranno ad un lavoro personalizzato e le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana. Un infortunio che può così riaprire le porte della formazione titolare a Mauro Icardi: tornato in gruppo da lunedì, l'ormai ex capitano nerazzurro potrebbe ritrovarsi così già in campo domenica nello scontro diretto con la Lazio, a meno di altre scelte da parte di Spalletti.

