Lautaro Martinez, cuore Inter: «Mostrerò a Spalletti che sono pronto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Icardi e Lautaro Martinez sono gli unici due assenti nel primo giorno di lavoro dell’Inter alla Pinetina. I due argentini arriveranno a Milano soltanto tra qualche ora: Luciano Spalletti non vede l’ora di riaverli a disposizione per cominciare la preparazione in vista della sfida di Coppa Italia contro il Benevento (domenica 13 gennaio, ore 18) e della prima giornata di ritorno contro il Sassuolo (sabato 19, ore 20.30). Contro il Benevento, il tecnico di Certaldo punterà sul turnover. In attacco potrebbe esserci spazio, dall’inizio, per Lautaro Martinez, il mattatore della vittoria contro il Napoli il 26 dicembre. «Mi piacerebbe avere più minuti e trovare un posto nella squadra, ogni giorno ci alleniamo per migliorare. Voglio mostrare all’allenatore che sono all’altezza del compito», le parole dell’attaccante prima di salire sull’aereo e fare ritorno in Italia. «Non ho giocato molto, ma le volte che ho giocato penso di aver fatto bene. Mi sto divertendo, mi trovo bene all’Inter, la gente mi ama, quindi continuerò a dimostrarlo». Poi, sull’Argentina, Lautaro Martinez ha concluso: «Dipende dall’allenatore, proviamo a fare il miglior lavoro possibile per essere lì».