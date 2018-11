Latte Dolce, un'iniziativa speciale per debellare la poliomielite

Il Sassari Calcio Latte Dolce è una società che promuove il calcio abbinandolo al valore per l'impegno sociale. Domenica prossima 2 dicembre in concomitanza con la sfida al Castiadas – inizio previsto alle ore 14,30 al Vanni Sanna - la società sassarese darà il meritato spazio all'iniziativa “Dai un calcio alla polio” promossa dal Rotaract Club Sassari Nord del presidente Giovanni Falloni. Per ogni biglietto staccato in occasione del match, il Sassari calcio Latte Dolce devolverà un euro alla causa End Polio Now, somma che sarà poi impiegata per l'acquisto di vaccini utili a debellare la poliomielite. Prima del fischio di inizio, previo annuncio dello speaker biancoceleste Ico Ribichesu, alcuni ragazzi entreranno sul terreno di gioco e faranno un giro di campo mostrando al pubblico lo striscione con su scritto “Rotaract - End Polio Now”. Importante è esserci «perché più siamo più calceremo lontano la polio dalla faccia della terra».

Ultimo aggiornamento: 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA