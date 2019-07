Latina, ufficiale l'arrivo di Cunzi

In casa Latina è ufficiale l'arrivo dell'attaccanze classe 1984 Cunzi, in arrivo dalla Turris.

Ecco la nota ufficiale del club che annuncia l'arrivo dell'attaccante e una conferenza stampa che andrà in scena lunedì prossimo: «Lunedì 8 Luglio la società Latina Calcio 1932 incontrerà i giornalisti alle ore 18,00 presso la sala stampa Amodio dello Stadio Francioni. L’incontro di sabato arriva subito dopo l’apertura del mercato di luglio in cui sta svolgendo un lavoro intenso il DS Emanuele Germano per la costruzione della squadra diretta da mister Di Napoli e che militerà nel prossimo campionato di serie D. Intanto il primo contratto è stato siglato proprio in tarda serata con l’attaccante evangelista Cunzi, provenienza Turris classe 1984 con un passato nel Catanzaro, Paganese, Casertana e L’Aquila».

